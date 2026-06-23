هدف البرتغال الثالث ضد أوزبكستان - كريستيانو رونالدو (كأس العالم)
الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 20:56
بهذا الهدف، رونالدو يصبح الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال في كأس العالم 👑👏pic.twitter.com/cfTOQ5g6B9— FilGoal (@FilGoal) June 23, 2026
هدف البرتغال الثالث ضد أوزبكستان - كريستيانو رونالدو (كأس العالم)
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