هدف البرتغال الثالث ضد أوزبكستان - كريستيانو رونالدو (كأس العالم)

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 20:56

6/23/2026 8:56:04 PM هدف البرتغال الثالث ضد أوزبكستان - كريستيانو رونالدو (كأس العالم)

هدف البرتغال الثالث ضد أوزبكستان - كريستيانو رونالدو (كأس العالم)

كأس العالم البرتغال كرستيانو رونالدو
نرشح لكم
هدف البرتغال الأول ضد أوزبكستان - كريستيانو رونالدو (كأس العالم) ملخص فوز الجزائر على الأردن 2-1 (كأس العالم) ملخص فوز النرويج على السنغال 3-2 (كأس العالم) ملخص فوز فرنسا على العراق 3-0 (كأس العالم 2026) ملخص فوز الأرجنتين على النمسا 2-0 (كأس العالم) الهداف التاريخي للبطولة.. هدف الأرجنتين الأول في النمسا - ميسي (كأس العالم) ميسي يهدر ركلة جزاء لـ الأرجنتين ضد النمسا (كأس العالم) هدف مصر الثالث ضد نيوزيلندا - تريزيجيه (كأس العالم)
أخر الأخبار
كأس العالم - رونالدو يكسر رقم أوزيبيو ويصبح الهداف التاريخي للبرتغال 9 دقيقة | في المونديال
شاهدنا المغربي ضمن طاقم حكام كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما 14 دقيقة | الكرة المصرية
نيوروك تايمز: فيفا يدرب تعديل قرعة ركلات الترجيح قبل انطلاق الأدوار الإقصائية في كأس العالم 27 دقيقة | في المونديال
إحصائيات منتخب مصر - مرموش الأكثر محاولة.. وهاني يتفوق على صلاح في الكرة العرضية 41 دقيقة | في المونديال
إحصائيات منتخب مصر - مهند ومروان يتصدران.. ودور دفاعي لزيكو وفتوح ضمن الأكثر ركضا 54 دقيقة | في المونديال
إحصائيات منتخب مصر - مروان عطية الأكثر تمريرا.. وشوبير يتساوى مع صلاح في كأس العالم ساعة | في المونديال
كأس العالم - تفوق على ميسي.. رونالدو أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة ساعة | في المونديال
إبراهيم حسن: أشكر الجماهير المصرية لتحملها مشقة السفر لدعم المنتخب ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/videos/50688/هدف-البرتغال-الثالث-ضد-أوزبكستان-كريستيانو-رونالدو-كأس-العالم