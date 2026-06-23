هدف البرتغال الأول ضد أوزبكستان - كريستيانو رونالدو (كأس العالم)

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 20:23

6/23/2026 8:23:30 PM هدف البرتغال الأول ضد أوزبكستان - كريستيانو رونالدو (كأس العالم)

هدف البرتغال الأول ضد أوزبكستان - كريستيانو رونالدو (كأس العالم)

كريستيانو رونالدو البرتغال كأس العالم
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