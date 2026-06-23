هدف البرتغال الأول ضد أوزبكستان - كريستيانو رونالدو (كأس العالم)
الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 20:23
كريستيانو رونالدو يسجل حضوره في سادس نسخة من #كأس_العالم 🐐pic.twitter.com/WQE4hgi8yb— FilGoal (@FilGoal) June 23, 2026
هدف البرتغال الأول ضد أوزبكستان - كريستيانو رونالدو (كأس العالم)
نرشح لكم
ملخص فوز الأرجنتين على النمسا 2-0 (كأس العالم) هدف كاب فيردي الأول في أوروجواي - كيفين لينيني (كأس العالم) هدف إسبانيا الرابع ضد السعودية - هدف عكسي (كأس العالم) هدف إسبانيا الثالث ضد السعودية - ميكيل أويارزابال (كأس العالم) هدف إسبانيا الثاني ضد السعودية - ميكيل أويارزابال (كأس العالم) هدف إسبانيا الأول ضد السعودية - لامين يامال (كأس العالم) ملخص فوز ألمانيا على كوت ديفوار 2-1 (كأس العالم) هدف كوت ديفوار الأول في ألمانيا - فرانك كيسي (كأس العالم)