ملخص فوز الجزائر على الأردن 2-1 (كأس العالم)

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 08:29

6/23/2026 8:29:42 AM ملخص فوز الجزائر على الأردن 2-1 (كأس العالم)

ملخص فوز الجزائر على الأردن 2-1 (كأس العالم)

كأس العالم الجزائر الأردن
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