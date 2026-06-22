ملخص فوز الأرجنتين على النمسا 2-0 (كأس العالم)
الإثنين، 22 يونيو 2026 - 22:30
ملخص فوز الأرجنتين على النمسا 2-0 (كأس العالم)
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