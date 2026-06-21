هدف إسبانيا الرابع ضد السعودية - هدف عكسي (كأس العالم)
الأحد، 21 يونيو 2026 - 20:40
الهدف الرابع في شباك المنتخب السعودي بعد تسديدة من كوكوريا تصطدم في المدفع حسان تمبكتي وتسكن الشباك pic.twitter.com/g6pyFdIgc4— FilGoal (@FilGoal) June 21, 2026
هدف إسبانيا الرابع ضد السعودية - حسان تمبكتي (كأس العالم)
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