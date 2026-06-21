هدف إسبانيا الثالث ضد السعودية - ميكيل أويارزابال (كأس العالم)
الأحد، 21 يونيو 2026 - 19:40
الهدف الثالث لإسبانيا والثاني لميكيل أويارزابالpic.twitter.com/wXb5SwlaqJ— FilGoal (@FilGoal) June 21, 2026
هدف إسبانيا الثالث ضد السعودية - ميكيل أويارزابال (كأس العالم)
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