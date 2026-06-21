هدف إسبانيا الثاني ضد السعودية - ميكيل أويارزابال (كأس العالم)
الأحد، 21 يونيو 2026 - 19:38
الهدف الثاني عن طريق ميكيل أويارزابال في شباك السعوديةpic.twitter.com/CSz1AG5KfD— FilGoal (@FilGoal) June 21, 2026
هدف إسبانيا الثاني ضد السعودية - ميكيل أويارزابال (كأس العالم)
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