هدف إسبانيا الثاني ضد السعودية - ميكيل أويارزابال (كأس العالم)

الأحد، 21 يونيو 2026 - 19:38

6/21/2026 7:38:33 PM هدف إسبانيا الثاني ضد السعودية - ميكيل أويارزابال (كأس العالم)

هدف إسبانيا الثاني ضد السعودية - ميكيل أويارزابال (كأس العالم)

إسبانيا السعودية كأس العالم
نرشح لكم
هدف إسبانيا الثالث ضد السعودية - ميكيل أويارزابال (كأس العالم) هدف إسبانيا الأول ضد السعودية - لامين يامال (كأس العالم) ملخص فوز ألمانيا على كوت ديفوار 2-1 (كأس العالم) هدف كوت ديفوار الأول في ألمانيا - فرانك كيسي (كأس العالم) ملخص فوز هولندا على السويد 5-1 (كأس العالم) ملخص فوز باراجواي على تركيا 1-0 (كأس العالم) ملخص فوز سويسرا مع البوسنة 4-1 (كأس العالم) ملخص تعادل التشيك ضد جنوب إفريقيا 1-1 (كأس العالم)
أخر الأخبار
تقرير: تشيزينا يتجه إلى عدم تجديد عقد أشلي كول 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
أزاح ميسي.. يامال ينضم لقائمة أصغر المسجلين في كأس العالم.. ورقم لـ إسبانيا 12 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – محمود عاشور حكما مساعدا لتقنية الفيديو لمباراة الأرجنتين ضد النمسا 31 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – مانشيني: لا أستطيع مشاهدة مباريات البطولة لأنها مؤلمة لي 45 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - إسبانيا (4)-(0) السعودية.. هدف عكسي ساعة | في المونديال
كأس العالم – دي يونج: لا أمرر إلى الأمام؟ الكثير من الناس لا يفهمون كرة القدم ساعة | في المونديال
تشكيل السعودية - خماسي في خط الدفاع لمواجهة إسبانيا 2 ساعة | في المونديال
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة فسخ تعاقد النادي مع الجزيري 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32 2 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 3 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/videos/50666/هدف-إسبانيا-الثاني-ضد-السعودية-ميكيل-أويارزابال-كأس-العالم