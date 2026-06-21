ملخص تعادل الإكوادور مع كوراساو 0-0 (كأس العالم)

الأحد، 21 يونيو 2026 - 06:06

6/21/2026 6:06:04 AM ملخص تعادل الإكوادور مع كوراساو 0-0 (كأس العالم)

ملخص تعادل الإكوادور مع كوراساو 0-0 (كأس العالم)

كأس العالم الإكوادور كوراساو
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