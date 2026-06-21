ملخص تعادل الإكوادور مع كوراساو 0-0 (كأس العالم)
الأحد، 21 يونيو 2026 - 06:06
ملخص تعادل الإكوادور مع كوراساو 0-0 (كأس العالم)
نرشح لكم
مؤتمر حسام حسن قبل مواجهة نيوزيلندا (كأس العالم) ملخص فوز ألمانيا على كوت ديفوار 2-1 (كأس العالم) هدف تعادل ألمانيا أمام كوت ديفوار - أونداف (كأس العالم) هدف كوت ديفوار الأول في ألمانيا - فرانك كيسي (كأس العالم) ملخص فوز هولندا على السويد 5-1 (كأس العالم) ملخص فوز باراجواي على تركيا 1-0 (كأس العالم) ملخص فوز البرازيل على هايتي 3-0 (كأس العالم) ملخص فوز المغرب على اسكتلندا 1-0 (كأس العالم)