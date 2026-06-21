هدف تعادل ألمانيا أمام كوت ديفوار - أونداف (كأس العالم)
الأحد، 21 يونيو 2026 - 01:10
⚽📷 هدف التعادل لألمانيا في مرمى كوت ديفوار pic.twitter.com/YtWLtkkC55— FilGoal (@FilGoal) June 20, 2026
هدف تعادل ألمانيا أمام كوت ديفوار - أونداف (كأس العالم)
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