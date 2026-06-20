هدف كوت ديفوار الأول في ألمانيا - فرانك كيسي (كأس العالم)
السبت، 20 يونيو 2026 - 23:40
الرئيس كيسي يكتب التاريخ— FilGoal (@FilGoal) June 20, 2026
الهدف الأول لكوت ديفوار في مرمى ألمانيا ⚽pic.twitter.com/uQ2YrpdaEO
هدف كوت ديفوار الأول في ألمانيا - فرانك كيسي (كأس العالم)
نرشح لكم
ملخص فوز هولندا على السويد 5-1 (كأس العالم) ملخص فوز باراجواي على تركيا 1-0 (كأس العالم) ملخص فوز البرازيل على هايتي 3-0 (كأس العالم) ملخص فوز المغرب على اسكتلندا 1-0 (كأس العالم) هدف المغرب الأول ضد اسكتلندا - إسماعيل صيباري (كأس العالم) ملخص فوز أمريكا على أستراليا 2-0 (كأس العالم) ملخص فوز المكسيك على كوريا الجنوبية 1-0 (كأس العالم) ملخص فوز كندا على قطر 6-0 (كأس العالم)
أخر الأخبار
الكرة الشاملة 2 ساعة | في المونديال