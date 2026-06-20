ملخص فوز هولندا على السويد 5-1 (كأس العالم)

السبت، 20 يونيو 2026 - 23:18

6/20/2026 11:18:29 PM ملخص فوز هولندا على السويد 5-1 (كأس العالم)

ملخص فوز هولندا على السويد 5-1 (كأس العالم)

كأس العالم هولندا السويد
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