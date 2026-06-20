ملخص فوز باراجواي على تركيا 1-0 (كأس العالم)

السبت، 20 يونيو 2026 - 08:36

6/20/2026 8:36:39 AM ملخص فوز باراجواي على تركيا 1-0 (كأس العالم)

ملخص فوز باراجواي على تركيا 1-0 (كأس العالم)

باراجواي تركيا كأس العالم
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