ملخص فوز البرازيل على هايتي 3-0 (كأس العالم)

السبت، 20 يونيو 2026 - 06:44

6/20/2026 6:44:35 AM ملخص فوز البرازيل على هايتي 3-0 (كأس العالم)

ملخص فوز البرازيل على هايتي 3-0 (كأس العالم)

كأس العالم البرازيل هايتي
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