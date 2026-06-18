ملخص فوز غانا على بنما 1-0 (كأس العالم 2026)

الخميس، 18 يونيو 2026 - 04:50

6/18/2026 4:50:08 AM ملخص فوز غانا على بنما 1-0 (كأس العالم 2026)

ملخص فوز غانا على بنما 1-0 (كأس العالم 2026)

كأس العالم غانا
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