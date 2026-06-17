هدف إنجلترا الأول في كرواتيا - هاري كين (كأس العالم)
الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 23:27
هدف تقدم إنجلترا على حساب كرواتيا عن طريق هاري كين من ركلة جزاء ⚽🏴pic.twitter.com/ZKLJB3vhhg— FilGoal (@FilGoal) June 17, 2026
هدف إنجلترا الأول في كرواتيا - هاري كين (كأس العالم)
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