هدف الكونغو الأول في البرتغال - يوان ويسا (كأس العالم)

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 21:10

6/17/2026 9:10:22 PM هدف الكونغو الأول في البرتغال - يوان ويسا (كأس العالم)

هدف الكونغو الأول في البرتغال - يوان ويسا (كأس العالم)

يوان ويسا منتخب الكونغو الديمقراطية كأس العالم
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