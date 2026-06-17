هدف البرتغال الأول في الكونغو - جواو نيفيز (كأس العالم)
الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 20:38
نيفيز يرتقي أعلى من مدافعي الكونغو ويسجل التقدم للبرتغال 🔥pic.twitter.com/v1DcD1h2UX— FilGoal (@FilGoal) June 17, 2026
هدف البرتغال الأول في الكونغو - جواو نيفيز (كأس العالم)
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