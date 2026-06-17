هدف العراق الأول ضد النرويج - أيمن حسين (كأس العالم)
الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 02:07
هدف أيمن حسين التاريخي في شباك النرويج 🇮🇶⚽pic.twitter.com/51QJqz3Efj— FilGoal (@FilGoal) June 16, 2026
هدف العراق الأول ضد النرويج - أيمن حسين (كأس العالم)
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