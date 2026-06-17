هدف العراق الأول ضد النرويج - أيمن حسين (كأس العالم)

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 02:07

6/17/2026 2:07:32 AM هدف العراق الأول ضد النرويج - أيمن حسين (كأس العالم)

هدف العراق الأول ضد النرويج - أيمن حسين (كأس العالم)

العراق أيمن حسين كأس العالم 2026
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