ملخص فوز فرنسا على السنغال 3-1 (كأس العالم)

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 01:40

6/17/2026 1:40:00 AM ملخص فوز فرنسا على السنغال 3-1 (كأس العالم)

ملخص فوز فرنسا على السنغال 3-1 (كأس العالم)

فرنسا
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