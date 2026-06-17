ملخص فوز فرنسا على السنغال 3-1 (كأس العالم)
الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 01:40
ختاما للثريد— FilGoal (@FilGoal) June 16, 2026
ملخص انتصار فرنسا على السنغال بثلاثية ⚽️⚽️⚽️#كأس_العالم pic.twitter.com/Yd7r3FI3su
ملخص فوز فرنسا على السنغال 3-1 (كأس العالم)
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