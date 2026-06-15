كورتوا يتألق أمام رأسية محمد صلاح وإمام يهدر
الإثنين، 15 يونيو 2026 - 23:26
كورتوا يتألق أمام رأسية صلاح وإمام عاشور يهدر فرصة محققة للتسجيل 🤯🤯pic.twitter.com/KHdk4gxb4Q— FilGoal (@FilGoal) June 15, 2026
كورتوا يتألق أمام رأسية محمد صلاح وإمام يهدر
نرشح لكم
مصطفى شوبير يتألق ضد رأسية براندون ميتشيل هدف تعادل بلجيكا ضد مصر - محمد هاني "هدف ذاتي" كورتوا يتصدى لتصويبة عمر مرموش كورتوا يمنع الهدف الثاني لـ مصر بعد تسديدة زيكو هدف مصر الأول ضد بلجيكا - إمام عاشور (كأس العالم 2026) ملخص فوز السويد على تونس 5-1 (كأس العالم) ملخص فوز كوت ديفوار على الإكوادور 1-0 (كأس العالم) ملخص تعادل اليابان مع هولندا 2-2 (كأس العالم)
أخر الأخبار
النقطة الثالثة 11 دقيقة | في المونديال