كورتوا يمنع الهدف الثاني لـ مصر بعد تسديدة زيكو
الإثنين، 15 يونيو 2026 - 22:46
كورتوا يتعملق أمام تصويبة زيكو ويحرم مصر من هدف ثاني 🤯🔥pic.twitter.com/rmEM2JXArh— FilGoal (@FilGoal) June 15, 2026
كورتوا يمنع الهدف الثاني لـ مصر بعد تسديدة زيكو
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