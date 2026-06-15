هدف مصر الأول ضد بلجيكا - إمام عاشور (كأس العالم 2026)
الإثنين، 15 يونيو 2026 - 22:29
البصمة المصرية الأولى في أمريكا 🇪🇬— FilGoal (@FilGoal) June 15, 2026
صاروخ لا يصد من إمام عاشور في شباك تيبو كورتوا 🤩#كأس_العالمpic.twitter.com/pIDpQK6hSm
هدف مصر الأول ضد بلجيكا - إمام عاشور (كأس العالم 2026)
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