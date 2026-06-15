ملخص فوز كوت ديفوار على الإكوادور 1-0 (كأس العالم)

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 04:32

6/15/2026 4:32:32 AM ملخص فوز كوت ديفوار على الإكوادور 1-0 (كأس العالم)

ملخص فوز كوت ديفوار على الإكوادور 1-0 (كأس العالم)

كوت ديفوار السويد كأس العالم
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