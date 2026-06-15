ملخص تعادل اليابان مع هولندا 2-2 (كأس العالم)

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 01:28

6/15/2026 1:28:13 AM ملخص تعادل اليابان مع هولندا 2-2 (كأس العالم)

ملخص تعادل اليابان مع هولندا 2-2 (كأس العالم)

كأس العالم هولندا اليابان
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