ملخص فوز أستراليا على تركيا 2-0 (كأس العالم)

الأحد، 14 يونيو 2026 - 09:39

6/14/2026 9:39:37 AM ملخص فوز أستراليا على تركيا 2-0 (كأس العالم)

ملخص فوز أستراليا على تركيا 2-0 (كأس العالم)

كأس العالم تركيا أستراليا
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