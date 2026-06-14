ملخص تعادل قطر ضد سويسرا 1-1 (كأس العالم)

الأحد، 14 يونيو 2026 - 00:31

6/14/2026 12:31:55 AM ملخص تعادل قطر ضد سويسرا 1-1 (كأس العالم)

ملخص تعادل قطر ضد سويسرا 1-1 (كأس العالم)

كأس العالم منتخب قطر
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