ملخص فوز المكسيك على جنوب إفريقيا 2-0 (كأس العالم)

هدف مصر الأول ضد البرازيل - مصطفى زيكو (ودي)

هدف إيطاليا الأول ضد البوسنة والهرسك - مويس كين (الملحق الأوروبي)

ما هو "فيروس الإبل" الذي ضرب منتخب فرنسا قبل نهائي المونديال