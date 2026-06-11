أهداف فوز المصري على إنبي 0/3 (نهائي كأس عاصمة مصر)

الخميس، 11 يونيو 2026 - 16:08

6/11/2026 4:08:16 PM أهداف فوز المصري على إنبي 0/3 (نهائي كأس عاصمة مصر)

أهداف فوز المصري على إنبي 0/3 (نهائي كأس عاصمة مصر)

إنبي المصري كأس عاصمة مصر
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