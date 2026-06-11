أهداف فوز المصري على إنبي 0/3 (نهائي كأس عاصمة مصر)
الخميس، 11 يونيو 2026 - 16:08
أهداف فوز المصري على إنبي 0/3 (نهائي كأس عاصمة مصر)
نرشح لكم
مراسم تسليم المصري كأس عاصمة مصر 2026 هدفا فوز وادي دجلة على زد 2-0 (كأس عاصمة مصر) هدف فوز إنبي على وادي دجلة 1-0 (كأس عاصمة مصر) ركلات ترجيح فوز المصري على زد 5/6 (نصف نهائي كأس عاصمة مصر) أهداف فوز المقاولون العرب على مودرن 3-1 (الدوري المصري) هدفا تعادل زد مع كهرباء الإسماعيلية 1-1 (الدوري المصري) ملخص تعادل الاتحاد مع البنك الأهلي 2-2 (الدوري المصري) ملخص فوز غزل المحلة على حرس الحدود 4-2 (الدوري المصري)