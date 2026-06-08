هدفا فوز وادي دجلة على زد 2-0 (كأس عاصمة مصر)

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 19:30

6/8/2026 7:30:29 PM هدفا فوز وادي دجلة على زد 2-0 (كأس عاصمة مصر)

هدفا فوز وادي دجلة على زد 2-0 (كأس عاصمة مصر)

وادي دجلة زد كأس عاصمة مصر
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