هدفا فوز وادي دجلة على زد 2-0 (كأس عاصمة مصر)
الإثنين، 08 يونيو 2026 - 19:30
وادي دجلة يحصد البرونزية في كأس عاصمة مصر بعد فوزه على زد بهدفين دون رد 🥉 pic.twitter.com/dMKvgkAxpf— ON Sport (@ONTimeSports) June 8, 2026
هدفا فوز وادي دجلة على زد 2-0 (كأس عاصمة مصر)
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