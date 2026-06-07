ملخص فوز البرازيل على مصر 2-1 (ودي)

الأحد، 07 يونيو 2026 - 03:25

6/7/2026 3:25:02 AM ملخص فوز البرازيل على مصر 2-1 (ودي)

ملخص فوز البرازيل على مصر 2-1 (ودي)

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