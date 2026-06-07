ملخص فوز البرازيل على مصر 2-1 (ودي)
الأحد، 07 يونيو 2026 - 03:25
ملخص فوز البرازيل على مصر 2-1 (ودي)
نرشح لكم
هدف البرازيل الثاني ضد مصر - إندريك (ودي) هدف مصر الأول ضد البرازيل - مصطفى زيكو (ودي) هدف البرازيل الأول ضد مصر - برونو جيماريش (ودي) ملخص فوز تنزانيا على مصر 0 (4-3) 0 (أمم إفريقيا تحت 17) ملخص فوز مصر على روسيا 1-0 (ودي) هدف مصر الأول ضد روسيا - زيكو (ودي) ملخص مصر للناشئين على كوت ديفوار 4-1 (أمم إفريقيا تحت 17) ملخص فوز مصر على تونس 2-1 (أمم إفريقيا تحت 17)
أخر الأخبار
مروان عطية: لم نشعر بالتوتر ضد البرازيل 37 دقيقة | منتخب مصر
زيكو: هدفي ضد البرازيل يُشعرني بالفخر 42 دقيقة | منتخب مصر