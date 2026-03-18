هدف ليفربول الرابع في جالاتاسراي - محمد صلاح (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 18 مارس 2026 - 23:47
إنجاز تاريخي جديد!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 18, 2026
محمد صلاح يصل إلى الهدف رقم 50 في دوري أبطال أوروبا ⚽️
👑 أول لاعب إفريقي يحقق هذا الرقم في البطولة!#دوري_أبطال_أوروبا#UCL pic.twitter.com/UifjUVCi5o
نرشح لكم
