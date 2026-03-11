هدف إنبي الأول ضد الزمالك - أحمد العجوز (الدوري المصري)
الأربعاء، 11 مارس 2026 - 22:17
أحمد العجوز المحظوظ.. من علامة الجزاء إنبي يحرز الهدف الأول في مرمى نادي الزمالك 🎯⚽️ pic.twitter.com/4GTO9mGw7L— ON Sport (@ONTimeSports) March 11, 2026
هدف إنبي الأول ضد الزمالك - أحمد العجوز (الدوري المصري)
نرشح لكم
هدف باريس سان جيرمان الثاني ضد تشيلسي - عثمان ديمبلي (دوري أبطال أوروبا) هدفا فوز زد على مودرن سبورت 2-0 (الدوري المصري) ركلة جزاء حسام عبد المجيد المهدرة أمام إنبي (الدوري المصري) هدف ريال مدريد الثالث في مانشستر سيتي - فالفيردي هدف ريال مدريد الثاني في مانشستر سيتي - فالفيردي هدف تشيلسي الأول ضد باريس سان جيرمان - مالو جوستو (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الأول في مانشستر سيتي - فالفيردي (دوري أبطال أوروبا) هدف باريس سان جيرمان الأول ضد تشيلسي - برادلي باركولا (دوري أبطال أوروبا)