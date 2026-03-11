هدف إنبي الأول ضد الزمالك - أحمد العجوز (الدوري المصري)

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 22:17

3/11/2026 10:17:20 PM هدف إنبي الأول ضد الزمالك - أحمد العجوز (الدوري المصري)

هدف إنبي الأول ضد الزمالك - أحمد العجوز (الدوري المصري)

الدوري المصري إنبي الزمالك أحمد العجوز
نرشح لكم
هدف باريس سان جيرمان الثاني ضد تشيلسي - عثمان ديمبلي (دوري أبطال أوروبا) هدفا فوز زد على مودرن سبورت 2-0 (الدوري المصري) ركلة جزاء حسام عبد المجيد المهدرة أمام إنبي (الدوري المصري) هدف ريال مدريد الثالث في مانشستر سيتي - فالفيردي هدف ريال مدريد الثاني في مانشستر سيتي - فالفيردي هدف تشيلسي الأول ضد باريس سان جيرمان - مالو جوستو (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الأول في مانشستر سيتي - فالفيردي (دوري أبطال أوروبا) هدف باريس سان جيرمان الأول ضد تشيلسي - برادلي باركولا (دوري أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
كفاراتسخيليا: أظهرنا أمام تشيلسي أن باريس سان جيرمان قادر على فعل أي شيء 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري - تعرف على الترتيب بالكامل بعد خطف إنبي بطاقة مجموعة اللقب 7 دقيقة | الدوري المصري
بيرناردو سيلفا: الهزيمة من ريال مدريد مُحبطة.. واللعب في برنابيو صعب للغاية 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أحمد فتحي: الشريعي وعد لاعبي إنبي بمكافآت كبيرة للفوز على الزمالك 27 دقيقة | الدوري المصري
باريس سان جيرمان يقسو على تشيلسي بخماسية ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشريعي لـ في الجول: تصريحاتي قبل مباراة الزمالك كانت لرفع الضغط عن اللاعبين 44 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر معتمد جمال: مباراة إنبي كانت صعبة وسنغلق ملف الدوري مؤقتا.. وتم رفض طلبنا 55 دقيقة | الدوري المصري
بعد نهاية الدور الأول.. موعد قرعة المرحلة النهائية من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 3 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/videos/50150/هدف-إنبي-الأول-ضد-الزمالك-أحمد-العجوز-الدوري-المصري