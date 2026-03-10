هدف الجونة الأول في المصري - صامويل أوجو (الدوري المصري)
الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 22:59
هدف الجونة الأول في المصري - صامويل أوجو (الدوري المصري)
نرشح لكم
هدف توتنام الأول أمام أتلتيكو مدريد - بيدرو بورو (دوري أبطال أوروبا) الهدف الرابع لأتلتيكو مدريد أمام توتنام - روبن لو نورمان (دوري أبطال أوروبا) الهدفان الثاني والثالث لأتلتيكو مدريد أمام توتنام - جريزمان وألفاريز (دوري أبطال أوروبا) هدف بايرن ميونيخ الثاني أمام أتالانتا - مايكل أوليسي (دوري أبطال أوروبا) هدف أتلتيكو مدريد الأول أمام توتنام - ماركوس يورينتي (دوري أبطال أوروبا) هدف بايرن ميونيخ الأول أمام أتالانتا - جوسيب ستانيشيتش (دوري أبطال أوروبا) هدف جالاتاسراي الأول ضد ليفربول - ماريو ليمينا (أبطال أوروبا) هدف فوز بيراميدز على البنك الأهلي 1-0 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
ووكر يعلن اعتزاله اللعب الدولي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية