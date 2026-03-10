هدف أتلتيكو مدريد الأول أمام توتنام - ماركوس يورينتي (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 22:26
ماركوس يورينتي يفتتح التسجيل لأتليتيكو مدريد ⚽️#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/6VXd0cyyRQ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 10, 2026
هدف أتلتيكو مدريد الأول أمام توتنام - ماركوس يورينتي (دوري أبطال أوروبا)
نرشح لكم
هدف برشلونة أمام نيوكاسل - لامين يامال (دوري أبطال أوروبا) هدف نيوكاسل أمام برشلونة - هارفي بارنز (دوري أبطال أوروبا) هدف توتنام الأول أمام أتلتيكو مدريد - بيدرو بورو (دوري أبطال أوروبا) الهدف الرابع لأتلتيكو مدريد أمام توتنام - روبن لو نورمان (دوري أبطال أوروبا) الهدفان الثاني والثالث لأتلتيكو مدريد أمام توتنام - جريزمان وألفاريز (دوري أبطال أوروبا) هدف الجونة الأول في المصري - صامويل أوجو (الدوري المصري) هدف بايرن ميونيخ الثاني أمام أتالانتا - مايكل أوليسي (دوري أبطال أوروبا) هدف بايرن ميونيخ الأول أمام أتالانتا - جوسيب ستانيشيتش (دوري أبطال أوروبا)