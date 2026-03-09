هدف طلائع الجيش الثاني ضد الأهلي - خالد أبو زيادة (الدوري المصري)
الإثنين، 09 مارس 2026 - 23:23
هدف طلائع الجيش الثاني ضد الأهلي - خالد أبو زيادة (الدوري المصري)
نرشح لكم
هدف فوز بيراميدز على البنك الأهلي 1-0 (الدوري المصري) أهداف فوز طلائع الجيش على الأهلي 2-1 (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول في الجيش - هادي رياض (الدوري المصري) هدف طلائع الجيش الأول في الأهلي - محمد عاطف (الدوري المصري) ملخص فوز إنبي على كهرباء الإسماعيلية 2-1 (الدوري المصري) ملخص فوز سموحة على مودرن سبورت 3-0 (الدوري المصري) هدفا فوز المصري على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري) ملخص فوز الزمالك على الاتحاد 1-0 (الدوري المصري)