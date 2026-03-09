هدف طلائع الجيش الأول في الأهلي - محمد عاطف (الدوري المصري)
الإثنين، 09 مارس 2026 - 21:54
سريعا.. محمد عاطف يضع طلائع الجيش في المقدمة على حساب الأهلي بالهدف الأول pic.twitter.com/MOKDrpR61Q— ON Sport (@ONTimeSports) March 9, 2026
