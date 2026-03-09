هدف فوز ميلان على إنتر 1-0 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 09 مارس 2026 - 00:16
الروسونيري يتقدم في الديربي 🔥— شاشا سبورت (@Shasha_Sports) March 8, 2026
إستوبينان يخترق دفاعات إنتر ويقص شريط الأهداف لصالح ميلان من تسديدة قوية ⚽️✨
تابعوا المباراة وباقي مواجهات #الكالتشيو_على_شاشا ✨🇮🇹

