ملخص فوز يوفنتوس على بيزا 4-0 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 08 مارس 2026 - 01:25
ملخص فوز يوفنتوس على بيزا 4-0 (الدوري الإيطالي)
نرشح لكم
مرموش سجل هدفين.. ملخص فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل 3-1 (كأس الاتحاد الإنجليزي) ملخص فوز جالاتاسراي على بشكتاش 1-0 (الدوري التركي) هدف برشلونة الأول ضد أتلتيك بلباو - لامين يامال (الدوري الإسباني) ملخص فوز بوروسيا دورتموند على كولن 2-1 (الدوري الألماني) ملخص فوز تشيلسي على ريكسهام 4-2 (كأس الاتحاد الإنجليزي) ملخص فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو 2-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز نابولي على تورينو 2-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز بايرن ميونيخ على جلادباخ 4-1 (الدوري الألماني)