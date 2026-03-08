ملخص فوز إنبي على كهرباء الإسماعيلية 2-1 (الدوري المصري)
الأحد، 08 مارس 2026 - 00:30
إنبي ينتصر على الكهرباء وعينه على المركز الـ 7 🔵👀#رابطة_الأندية_المحترفة | #دوري_nile | #الكهرباء_إنبيpic.twitter.com/37VZRAlpVk— رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg) March 7, 2026
