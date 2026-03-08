ملخص فوز النصر على نيوم 1-0 (الدوري السعودي)

الأحد، 08 مارس 2026 - 00:26

3/8/2026 12:26:07 AM ملخص فوز النصر على نيوم 1-0 (الدوري السعودي)

ملخص فوز النصر على نيوم 1-0 (الدوري السعودي)

النصر نيوم الدوري السعودي
نرشح لكم
ملخص فوز الهلال على النجمة 4-0 (الدوري السعودي) ملخص فوز أهلي جدة على الاتحاد 3-1 (الدوري السعودي) أهداف فوز الخلود على نيوم 2-1 (الدوري السعودي) أهداف فوز النصر على الفيحاء 3-1 (الدوري السعودي) كوكا سجل.. ملخص فوز الحزم على الاتفاق 3-1 (الدوري السعودي) ملخص فوز اتحاد جدة على الخليج 1-0 (الدوري السعودي) أهداف فوز الهلال على الشباب 5-3 (الدوري السعودي) ملخص مباراة الرياض ضد الأهلي 1-0 (الدوري السعودي)
أخر الأخبار
تغريم جيسوس بعد شكوى الهلال دقيقة | سعودي في الجول
نيس يكشف لـ في الجول طبيعة إصابة محمد عبد المنعم الجديدة 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب الترجي يلمح لغياب المساكني أمام الأهلي 26 دقيقة | الدوري المصري
أس: ريال مدريد لا يفكر في ضم رودري حاليا 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
رغم حاجته للراحة.. مبابي يسافر مع منتخب فرنسا إلى أمريكا لأسباب دعائية 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
فولفسبورج يعلن إقالة مدربه ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة برشلونة - استدعاء جافي لدعم البلوجرانا أمام نيوكاسل.. وجاهزية بيرنال ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب نيوم: النصر استحق الفوز.. ولم نخسر بسبب الحكام ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/videos/50125/ملخص-فوز-النصر-على-نيوم-1-0-الدوري-السعودي