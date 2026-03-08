هدف برشلونة الأول ضد أتلتيك بلباو - لامين يامال (الدوري الإسباني)
الأحد، 08 مارس 2026 - 00:14
لامين جمال يسجل هدف اللقاء الوحيد لـبرشلونة بعد تمريرة حاسمة متقنة من بيدري 🎯🔥#الدوري_الاسباني #أتلتيك_بلباو_برشلونة pic.twitter.com/KvFCT8iLxt— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 7, 2026
هدف برشلونة الأول ضد أتلتيك بلباو - لامين يامال (الدوري الإسباني)
نرشح لكم
مرموش سجل هدفين.. ملخص فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل 3-1 (كأس الاتحاد الإنجليزي) ملخص فوز يوفنتوس على بيزا 4-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز جالاتاسراي على بشكتاش 1-0 (الدوري التركي) ملخص فوز بوروسيا دورتموند على كولن 2-1 (الدوري الألماني) ملخص فوز تشيلسي على ريكسهام 4-2 (كأس الاتحاد الإنجليزي) ملخص فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو 2-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز نابولي على تورينو 2-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز بايرن ميونيخ على جلادباخ 4-1 (الدوري الألماني)