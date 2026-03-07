ملخص فوز بوروسيا دورتموند على كولن 2-1 (الدوري الألماني)

السبت، 07 مارس 2026 - 23:33

3/7/2026 11:33:53 PM ملخص فوز بوروسيا دورتموند على كولن 2-1 (الدوري الألماني)

ملخص فوز بوروسيا دورتموند على كولن 2-1 (الدوري الألماني)

بوروسيا دورتموند كولن الدوري الألماني
نرشح لكم
هدف برشلونة الأول ضد أتلتيك بلباو - لامين يامال (الدوري الإسباني) ملخص فوز تشيلسي على ريكسهام 4-2 (كأس الاتحاد الإنجليزي) ملخص فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو 2-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز نابولي على تورينو 2-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز بايرن ميونيخ على جلادباخ 4-1 (الدوري الألماني) هدف ريال مدريد الثاني ضد سيلتا فيجو - فالفيردي (الدوري الإسباني) هدف سيلتا فيجو الأول ضد ريال مدريد - بورخا إيجليسياس (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول ضد سيلتا فيجو - تشواميني (الدوري الإسباني)
أخر الأخبار
يامال يقود برشلونة لانتصار صعب على بلباو.. والحفاظ على الفارق مع ريال مدريد 7 دقيقة | الدوري الإسباني
إنبي يخطف انتصارا ثمينا أمام الكهرباء ويواصل بحثه عن المركز الـ 7.. وتعادل بين الغزل وفاركو 16 دقيقة | الدوري المصري
شباكه المفضلة.. عمر مرموش يسجل سابع أهدافه ضد نيوكاسل في 3 بطولات 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرموش يسجل ثنائية ويقود مانشستر سيتي للتأهل في كأس إنجلترا أمام نيوكاسل 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سموحة ينضم لمرحلة المنافسة على لقب الدوري بثلاثية ضد مودرن سبورت 29 دقيقة | الدوري المصري
دربي إسطنبول الأوروبي.. جالاتاسراي يوقف سلسلة بشكتاش ويوسع الفارق مع فنربخشة 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
في غياب رونالدو وحجازي.. النصر يهزم نيوم ويتصدر الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
بروفه لنهائي كأس إسبانيا.. أتلتيكو مدريد يحقق انتصارا ثمينا أمام ريال سوسيداد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/videos/50120/ملخص-فوز-بوروسيا-دورتموند-على-كولن-2-1-الدوري-الألماني