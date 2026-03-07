ملخص فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو 2-1 (الدوري الإسباني)
السبت، 07 مارس 2026 - 01:52
ملخص فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو 2-1 (الدوري الإسباني)
نرشح لكم
هدف ريال مدريد الثاني ضد سيلتا فيجو - فالفيردي (الدوري الإسباني) هدف سيلتا فيجو الأول ضد ريال مدريد - بورخا إيجليسياس (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول ضد سيلتا فيجو - تشواميني (الدوري الإسباني) ملخص فوز برشلونة على أتليتكو مدريد 3-0 (كأس ملك إسبانيا) ملخص فوز ريال سوسيداد على أتليتك بلباو 1-0 (كأس ملك إسبانيا) هدف فوز خيتافي على ريال مدريد - ساتريانو (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول في فياريال - لامين يامال (الدوري الإسباني) ملخص فوز برشلونة على ليفانتي 3-0 (الدوري الإسباني)