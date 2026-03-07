هدف ريال مدريد الأول ضد سيلتا فيجو - تشواميني (الدوري الإسباني)

السبت، 07 مارس 2026 - 00:39

3/7/2026 12:39:31 AM هدف ريال مدريد الأول ضد سيلتا فيجو - تشواميني (الدوري الإسباني)

هدف ريال مدريد الأول ضد سيلتا فيجو - تشواميني (الدوري الإسباني)

تشواميني ريال مدريد سيلتا فيجو
نرشح لكم
ملخص فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو 2-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز نابولي على تورينو 2-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز بايرن ميونيخ على جلادباخ 4-1 (الدوري الألماني) هدف ريال مدريد الثاني ضد سيلتا فيجو - فالفيردي (الدوري الإسباني) هدف سيلتا فيجو الأول ضد ريال مدريد - بورخا إيجليسياس (الدوري الإسباني) ملخص فوز ليفربول على ولفرهامبتون 3-1 (كأس الاتحاد الإنجليزي) ملخص فوز نيوكاسل على مانشستر يونايتد 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز تشيلسي على أستون فيلا 4-1 (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
كرة طائرة - انتصار سيدات الأهلي والزمالك في بداية الدور النهائي للدوري المصري 4 ساعة | رياضات أخرى
كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في افتتاح المرحلة الترتيبية لدوري المحترفين 4 ساعة | كرة طائرة
مؤتمر إنريكي: الهزيمة أمام موناكو محبطة.. والثقة ليست شيئا يشترى من المتاجر 4 ساعة | الكرة الأوروبية
سلوت: من المهم أن يسجل صلاح الأهداف دائما.. ومحبط من مباراة ولفرهامبتون 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران.. ويواصلان الصراع على قمة دوري المحترفين 4 ساعة | كرة يد
مؤتمر أربيلوا: انتصار على سيلتا دافع كبير قبل مواجهة مانشستر سيتي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
نبيل عماد: مباراة ضمك المقبلة حياة أو موت للفريقين 4 ساعة | سعودي في الجول
في غياب هاري كين.. بايرن ميونيخ يسحق جلادباخ برباعية ويواصل التحليق في الصدارة 5 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/videos/50111/هدف-ريال-مدريد-الأول-ضد-سيلتا-فيجو-تشواميني-الدوري-الإسباني