هدف الزمالك الأول ضد الاتحاد - ناصر منسي (الدوري المصري)
الجمعة، 06 مارس 2026 - 22:14
فتوح يصنع ومنسي يسجل 🏹— رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg) March 6, 2026
الزمالك يتقدم بهدف مبكر ضد الاتحاد ⚽️⚪️#رابطة_الأندية_المحترفة | #دوري_nile| #الزمالك_الاتحاد pic.twitter.com/Dh9Q8DYwYH
