هدف بيراميدز الأول ضد حرس الحدود - مروان حمدي (الدوري المصري)
الخميس، 05 مارس 2026 - 23:05
برأسية ذهبية.. مروان حمدي يسجل الهدف الأول لبيراميدز في مرمى حرس الحدود— ON Sport (@ONTimeSports) March 5, 2026
(حرس الحدود 0 - 1 بيراميدز) pic.twitter.com/Y8ehVB0Jwe
هدف بيراميدز الأول ضد حرس الحدود - مروان حمدي (الدوري المصري)
نرشح لكم
ملخص تعادل سيراميكا كليوباترا مع البنك الأهلي 2-2 (الدوري المصري) ملخص فوز طلائع الجيش على بتروجت 2-1 (الدوري المصري) ملخص فوز بيراميدز على حرس الحدود 3-1 (الدوري المصري) ملخص فوز الأهلي على المقاولون العرب 3-1 (الدوري المصري) هدف بيراميدز الثاني ضد حرس الحدود - محمود عبد الحفيظ "زلاكا" (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول ضد المقاولون العرب - تريزيجيه (الدوري المصري) هدفا فوز الاتحاد السكندري على غزل المحلة 2-0 (الدوري المصري) ملخص فوز كهرباء الإسماعيلية على فاركو 2-0 (الدوري المصري)