هدف الأهلي الأول ضد المقاولون العرب - تريزيجيه (الدوري المصري)
الخميس، 05 مارس 2026 - 22:24
ومين غيره تريزيجوول⚽️👌🏼 هداف الأهلي يسجل الهدف الأول في شباك المقاولون بعد عرضية إمام عاشور👏🏼 pic.twitter.com/CpKmkTU1Mh— ON Sport (@ONTimeSports) March 5, 2026
