ملخص فوز أرسنال على برايتون 1-0 (الدوري الإنجليزي)
الخميس، 05 مارس 2026 - 02:05
Three on the spin 🌀— Arsenal (@Arsenal) March 5, 2026
Highlights from a huge win on the south coast 📺 pic.twitter.com/5L1xX8QLyn
