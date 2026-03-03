هدف فوز خيتافي على ريال مدريد - ساتريانو (الدوري الإسباني)

تسديدة على الطائر من مارتن ساتريانو!



الكرة تعانق الزاوية العليا بشباك ريال مدريد 🎯🔥



ساتريانو يتقدم بالنتيجة لخيتافي 0-1، هل سيعود ريال مدريد في الشوط الثاني؟#الدوري_الاسباني #ريال_مدريد_خيتافي pic.twitter.com/72hEdZbL59