هدف فوز خيتافي على ريال مدريد - ساتريانو (الدوري الإسباني)
الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 00:22
تسديدة على الطائر من مارتن ساتريانو!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 2, 2026
الكرة تعانق الزاوية العليا بشباك ريال مدريد 🎯🔥
ساتريانو يتقدم بالنتيجة لخيتافي 0-1، هل سيعود ريال مدريد في الشوط الثاني؟#الدوري_الاسباني #ريال_مدريد_خيتافي pic.twitter.com/72hEdZbL59
