ملخص تعادل مودرن سبورت مع بتروجت 1-1 (الدوري المصري)

الإثنين، 02 مارس 2026 - 01:41

3/2/2026 1:41:19 AM ملخص تعادل مودرن سبورت مع بتروجت 1-1 (الدوري المصري)

ملخص تعادل مودرن سبورت مع بتروجت 1-1 (الدوري المصري)

مودرن سبورت بتروجت الدوري المصري
نرشح لكم
ملخص فوز سموحة على البنك الأهلي 3-1 (الدوري المصري) أهداف فوز إنبي على المصري 3-2 (الدوري المصري) هدف فوز الزمالك على بيراميدز 1-0 (الدوري المصري) أهداف فوز الجونة على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري) هدف فوز طلائع الجيش على حرس الحدود 1-0 (الدوري المصري) هدفا تعادل الأهلي مع زد 1-1 (الدوري المصري) هدف زد الأول في الأهلي - مصطفى سعد (الدوري المصري) هدف فوز البنك الأهلي على فاركو 1-0 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
محمد صبحي يغيب عن مواجهة الاتحاد السكندري بسبب الإيقاف 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – السباق يشتعل.. تعرف على المواجهات المتبقية لرباعي القمة 2 ساعة | الدوري المصري
ناجلسمان يعلن عودة هافيرتز وموسيالا لمنتخب ألمانيا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مارسيليا يستفيق بفوز قاتل على ليون ويشعل صراع مقعد دوري الأبطال 3 ساعة | الكرة الأوروبية
"جريمة مكتملة الأركان".. المصري يحتج على حكم مباراته ضد إنبي 3 ساعة | الدوري المصري
إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة إلغاء معسكر منتخب مصر في قطر 3 ساعة | منتخب مصر
كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا 3 ساعة | كرة سلة
بعد الفوز على بيراميدز.. راحة لمدة 24 ساعة للاعبي الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/videos/50082/ملخص-تعادل-مودرن-سبورت-مع-بتروجت-1-1-الدوري-المصري